Air Astana обвиняет кейтеринг в повреждении их самолета в Алматы

«13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы -Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины», — сообщает пресс-служба Air Astana.
Рейс отменили, а пассажиры смогли вылететь 14 августа другим самолетом. Авиакомпания отмечает, что это «очередное повреждение их самолета» и подчеркнула, что это произошло не по вине авиакомпании.
Тем временем в аэропорту Астаны происходит уже не первый случай повреждения самолетов.
Так, 1 августа инцидент с повреждением фюзеляжа Boeing 737−800 в аэропорту Астаны ранее агентству КазТАГ подтвердили в пресс-службе авиакомпании Scat, тогда как министерство транспорта предоставило комментарий, из которого следует, что профильной орган, отвечающий в том числе и за авиабезопасность в Казахстане, не будет вмешиваться в ситуацию. По данным аэропорта Астаны, по факту повреждения фюзеляжа начато расследование. Также КазТАГ сообщил, что авиакомпания Scat поменяла расписание вылетов на 20 рейсах из-за инцидента в аэропорту Астаны.
Далее второй за неделю случай повреждения самолета в столичной воздушной гавани произошел 5 августа. Тогда был поврежден самолет FlyArystan.
7 августа КазТАГ сообщал, что в аэропорт Астаны придут с проверками в связи с частыми повреждениями самолетов.
8 августа КазТАГ сообщал, что третий с начала августа самолет получил повреждения в аэропорту Астаны — это воздушное судно авиакомпании Air Astana. После непогодой объяснил очередное повреждение самолета аэропорт Астаны.
9 августа сообщалось, что четыре самолета Air Astana получили повреждения градом в столице.
10 августа рейс Air Astana задержался из-за повреждения лопаток двигателя.