Tyler, The Creator раскритиковал мем-рэперов

«Сейчас так много <…> (людей — прим. ред.), которые не являются музыкантами, но к которым относятся как к музыкантам, потому что они делают мемы», — сказал Тайлер в шоу Mavericks. «Публично они будут говорить: “Мне плевать на музыку. Я делаю это только ради денег”», — добавил исполнитель. Имен конкретных рэперов он не назвал.