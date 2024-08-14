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Tyler, The Creator раскритиковал мем-рэперов

Хип-хоп-артист Tyler, The Creator заявил, что мем-рэперы — музыканты, развивающие карьеру за счет вирусной популярности в сети, — «занимают место в индустрии».

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Tyler, The Creator заявил, что мем-рэперы — музыканты, развивающие карьеру за счет вирусной популярности в сети, — «занимают место в индустрии».

«Сейчас так много <…> (людей — прим. ред.), которые не являются музыкантами, но к которым относятся как к музыкантам, потому что они делают мемы», — сказал Тайлер в шоу Mavericks. «Публично они будут говорить: “Мне плевать на музыку. Я делаю это только ради денег”», — добавил исполнитель. Имен конкретных рэперов он не назвал.

Ранее Tyler, The Creator признался, что недолюбливал музыканта Childish Gambino до выхода песни Urn (2013).