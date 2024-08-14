Фрукты с вредителями привезли из Узбекистана в Челябинскую область

Плоды с калифорнийской щитовкой выпущены в оборот — их употребление не вредит окружающей растительности и человеку. А вот оборот нектаринов, зараженных плодожоркой, временно приостановлен, рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Нахтигаль. Она отметила: согласно законодательству, собственник имеет право поступать с такими фруктами по своему усмотрению — обеззаразить, утилизировать либо вернуть груз поставщику. В данном случае было решено обеззаразить фрукты методом фумигации. Дальнейшее употребление безопасно — достаточно лишь тщательно их помыть.