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Фрукты с вредителями привезли из Узбекистана в Челябинскую область

Нектарины и сливы с щитовкой выпущены в оборот.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило щитовку и плодожорку в 18 тоннах узбекских фруктов, поступивших в Челябинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Плоды с калифорнийской щитовкой выпущены в оборот — их употребление не вредит окружающей растительности и человеку. А вот оборот нектаринов, зараженных плодожоркой, временно приостановлен, рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Нахтигаль. Она отметила: согласно законодательству, собственник имеет право поступать с такими фруктами по своему усмотрению — обеззаразить, утилизировать либо вернуть груз поставщику. В данном случае было решено обеззаразить фрукты методом фумигации. Дальнейшее употребление безопасно — достаточно лишь тщательно их помыть.

В настоящее время партия зараженных фруктов находится под контролем ведомства. С начала года по 12 августа текущего года зафиксировано 145 случаев ввоза на территорию Южного Урала зараженных овощей и фруктов. Общий объем продукции, прошедшей обеззараживание по предписанию надзорного ведомства и возвращенный поставщикам, превысил 1,2 тысячи тонн.