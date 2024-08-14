Музей-заповедник заявил об отсутствии планов застройки Мамаева кургана

— Территория, о которых сейчас идет речь (в районе улиц Космонавтов, Землячки, Расула Гамзатова) находится в нескольких километрах от известного всему миру Мамаева кургана. Более того, ранее на ней уже возведен ряд зданий, — поясняет Евгений Князев. — Использование слова «подножие» кургана, как и фотографий памятника-ансамбля, а также изображение территорий, расположенных в непосредственной близости к нему, может вводить читателей в заблуждение, особенно иногородних — всех, кто мало знаком с городом и не может реально оценить расположение объектов.