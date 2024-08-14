Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 460 двойняшек и четыре тройни родились в Подмосковье с начала года

В подмосковных роддомах с начала 2024 года родились 456 двойняшек и четыре тройни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.

Он добавил, что роддома и перинатальные центры региона оснащены всей современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным.