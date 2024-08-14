Почти 460 двойняшек и четыре тройни родились в Подмосковье с начала года

«С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.