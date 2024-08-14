29 гроз за лето — и это рекорд за последние 90 лет: почему гром и молнии в Иркутской области стали чаще и страшнее

— За июнь в Приангарье произошло 12 гроз, за июль — 13, а за две недели августа — уже четыре. То есть 29 за сезон! Если посмотреть данные за последние 90 лет, то обычно с мая по сентябрь происходит в среднем 15−20, — рассказала во время пресс-конференции заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — Причем удивляет не только их количество, но и продолжительность. В среднем кучево-дождевое облако живет 25−30 минут. Но этим летом, в частности, 31 июля и 12 августа, мы наблюдали очень долгие грозы, до шести часов. Мы называем их многоячейковыми — когда в разных частях облака гроза существует отдельно.