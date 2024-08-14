29 гроз за лето — и это рекорд за последние 90 лет: почему гром и молнии в Иркутской области стали чаще и страшнее

Заметили, что этим летом гром и молнии стали частым явлением? А еще они непривычно громкие, яркие и эффектные. Буквально на днях горожане прильнули к окнам, снимая на фото и видео, как молнии пляшут над жилыми домами в Иркутске. А одна и вовсе ударила в высотку в микрорайоне Солнечном. Кадры пугающие — разряд и мощная вспышка отразилась прямо на здании! Обошлось, к счастью, без последствий.
Знойных дней больше, чем обычно.
То, что стихия этим летом особенно разбушевалась, подтверждают и синоптики.
— За июнь в Приангарье произошло 12 гроз, за июль — 13, а за две недели августа — уже четыре. То есть 29 за сезон! Если посмотреть данные за последние 90 лет, то обычно с мая по сентябрь происходит в среднем 15−20, — рассказала во время пресс-конференции заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — Причем удивляет не только их количество, но и продолжительность. В среднем кучево-дождевое облако живет 25−30 минут. Но этим летом, в частности, 31 июля и 12 августа, мы наблюдали очень долгие грозы, до шести часов. Мы называем их многоячейковыми — когда в разных частях облака гроза существует отдельно.
В чем причины? Главное условие для такого природного явления — жара. А она в этом году нас побаловала сполна.
— В июне приходили теплые воздушные массы с юго-западной Сибири, с Казахстана. Июль и вовсе отличился аномально высокими температурами. В течение месяца по области насчитали до 18 дней, когда воздух прогревался до +30 градусов, при том что климатическая норма — 11−15 знойных дней. На севере Приангарья даже доходило до +35 и выше. Ночи, что интересно, тоже выдались душные: как правило, в середине лета столбики термометра опускаются в среднем до +12, а нынче этот показатель был +17.
Атмосфера очень хорошо прогрелась, а дальше — чистая физика. Теплый воздух, так как он более легкий, потоками поднимается наверх и сталкивается с холодным. На контрасте и образуются устрашающие облака, по которым сразу ясно: пора срочно прятаться под крышу!
Синоптики говорят, что спрогнозировать точное время и место, где «шарахнет» гром и молния, сложно. Но то, что август и даже начало сентября, если будет жарким, еще могут удивить разгулом непогоды, — факт.
— Были уникальные случаи, когда гроза в Иркутской области происходила даже зимой — в 1932, 1953 и 2013 годах, — добавила Наталья Домбровская.
Причина смертей и пожаров.
Молнии — это, конечно, красиво, но ради ярких кадров точно не стоит оставаться под ливнем. Приближается гроза — бегом в здания! Такая прогулка может закончиться трагедией. В июне, например, молния угодила в 8-летнюю девочку возле озера в поселке Шумский (Нижнеудинский район). Ребенка чудом удалось спасти, хотя ожоги на груди и спине остались. В Забайкалье от разряда погибла женщина. В Новосибирске стихия убила коров, в Томске — лошадь…
— В этом году в регионе зафиксировали 18 случаев, когда из-за грозы начинались пожары в частном секторе, который меньше защищен от молний, чем многоэтажки. За пять лет это рекорд, обычно таких ЧП — не больше 10 за сезон, — привел статистику заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов. — Это происходило в разных частях области — в Иркутске, Иркутском, Шелеховском, Нукутском районах, Братске, Усть-Илимске. Обошлось, к счастью, без пострадавших.
Еще одна беда: лесные пожары. В этом сезоне тайга в Приангарье горела 246 раз из-за того, что молнии ударяли в сухие деревья. Пламя распространяется быстро, а тушить его сложно, поскольку чаще всего это труднодоступные места на севере, в Бодайбинском, Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском районах.
КСТАТИ.
Что с погодкой?
Дожди, надоедавшие сибирякам в начале недели, отступят. Уже днем 15 августа в Иркутске, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, а воздух прогреется до +22…+24.
В пятницу, 16 августа, по области тоже будет сухо и уже до +30 градусов при солнечной погоде. В субботу, 17 августа, будет все так же жарко, но в западных районах могут снова пройти грозы.
КОНКРЕТНО.
Как уберечься от разряда — советы МЧС.
Если непогода застала на улице, нельзя:
— разговаривать по мобильнику,
— прятаться под высокими деревьями,
— приближаться к антеннам, электропроводке, водостокам с крыш,
— оставаться на детских и спортивных площадках, где есть металлические конструкции,
— ездить на велосипеде, мотоцикле и самокате.
В здании рекомендуют:
— отойти от окон, закрыть их,
— выключить электроприборы.
На природе:
— прятаться под низкими деревьями.
— отойти подальше от берега реки или озера.
— не держать в руках длинные предметы — удочки, зонты.