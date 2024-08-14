На Ленинском рынке может появиться фуд-корт

МУП города Омска «Муниципальные рынки» заключило контракт на разработку дизайн-проекта для размещения зоны фуд-корта на Ленинском рынке. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. Конкурсной процедуры не было, контракт заключили с единственным поставщиком услуг.
Стоимость контракта — 150 000 рублей. За эту сумму подрядчик должен будет до конца текущего года представить концепцию зоны питания на рынке. Под одной крышей будут собраны разные кухни.
Ленинский рынок находится на улице Рождественского, он был открыт в 1974 году. На площади почти в 3,7 тысячи квадратных метров представлено порядка 530 торговых мест.
Отметим, муниципальные рынки до конца года будут преобразованы в акционерное общество. Это новое требование федерального законодательства.
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