ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

Взрывы и последующие утечки газа на трех нитках подводных российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (не был введен в эксплуатацию) произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Газеты The New York Times, Die Zeit, The Washington Post написали со ссылкой на источники, что за подрывами стоит «проукраинская группировка». Ее участники якобы арендовали яхту «Андромеда», будучи в немецком порту загрузили туда взрывчатые вещества и отправились в направлении к месту взрывов.