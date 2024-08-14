Актриса Загребина заявила, что готова к экспериментам с внешностью ради роли

— Необходимо было стоять на коньках. Помню, были пробы на льду в «Юбилейном» в Питере. Дали мне коньки, отправили на лед, а там детей туча. Маленькие фигуристы — юркие, хоккеисты — как жучки-скарабеи, тонут в экипировке. Качусь, стараюсь только вперед смотреть, боюсь, как бы не сбить кого, а они вокруг меня шныряют. И тут на меня мальчишка, года два ему, несется. Клюшка раза в три его больше, он не отступает, не сворачивает. Я его не сбила, схватила от испуга, и с ним дальше поехали.