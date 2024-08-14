Суд Сочи признал права на «Белые розы» и еще 22 песни за семьей Юрия Шатунова

Организация сообщила, что продюсер Андрей Разин ведет различные судебные разбирательства, говоря о том, что в 1992 году между ним и Кузнецовым уже был заключен договор, на основании которого он получил права на интеллектуальную собственность группы. Среди них было 27 музыкальных композиций, в число которых входили и 23 ранее упомянутых спорных произведения.