Суд Сочи признал права на «Белые розы» и еще 22 песни за семьей Юрия Шатунова

Суд рассмотрел заявление вдовы и детей музыканта к продюсеру Андрею Разину и удовлетворил иск.
«Семья просила суд признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Юрия Шатунова, среди которых такие хиты, как “Белые розы”, “Седая ночь”, “Розовый вечер” и другие», — указано Telegram-канале суда.
Там отметили также, что, по сообщению истцов, в октябре 2019 года между Юрием Шатуновым и автором песен коллектива «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым был заключен договор об отчуждении исключительного права на вышеуказанные музыкальные произведения. В июле 2022 года Шатунов умер и все права по наследству перешли его семье: вдове, дочери и сыну.
Организация сообщила, что продюсер Андрей Разин ведет различные судебные разбирательства, говоря о том, что в 1992 году между ним и Кузнецовым уже был заключен договор, на основании которого он получил права на интеллектуальную собственность группы. Среди них было 27 музыкальных композиций, в число которых входили и 23 ранее упомянутых спорных произведения.
Группу «Ласковый май» создали в 1986 году. При Оренбургском доме детства музыкальный кружок вел Сергей Кузнецов (Кузя), который стал автором всех хитов коллектива. Солистом сделали воспитанника этого детдома Юру Шатунова.
Шатунов умер 23 июня 2022 года. Прощание с певцом прошло 26 июня в Москве на Троекуровском кладбище. 6 сентября 2023 года там открыли памятник певцу. Фигура выполнена из бронзы и находится на гранитном постаменте. Музыкант запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном.
Ранее, в ноябре 2022 года, стало известно, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не смог доказать законность своих претензий на песни группы, суд отклонил его притязания.
Ранее юрист Алексей Гавришев прокомментировал попытки Разина отсудить права на песни «Ласкового мая» у наследников Юрия Шатунова. По словам эксперта, притязания слабо обоснованы, из-за чего складывается впечатление, будто истец стремится таким образом «пропиарить» себя.