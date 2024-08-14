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В Омске активно меняют дорожные знаки

Поэтому иногда они дублируют друг друга.

С начала этого года сотрудники «Транссигнала» заменили на омских улицах 680 знаков. Также эта работа проводят другие подрядные организации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, основанием для замены дорожного знака является утрата свойств светоотражающей пленки, кроме того замене подлежат погнутые, исписанные и поврежденные другими способами указатели.

Также Сергей Шелест пояснил, почему иногда дорожные знаки дублируют друг друга.

«Часто в процессе установки дорожники дублируют знаки на стойках и опорах, чтобы не оставлять участки без регулирования. Через какое-то время бригады демонтируют стойки со старыми указателями, оставляя только обновленные», — рассказал мэр.