Молдавский ФК «Петрокуб» пробился в групповой этап Лиги Европы

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Молдавский футбольный клуб «Петрокуб» пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.
Свой путь в еврокубки «Петрокуб» начал после победы в Суперлиге Молдовы, получив право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Молдавские футболисты прошли казахский «Ордабасы» в первом раунде, но оказались слабее киприотского клуба «АПОЭЛ» во втором раунде.
Так «Петрокуб» выбыл в квалификацию Лиги Европы, где сумел в двухматчевом противостоянии обыграть валлийский «Нью Сэйнтс».
В предстоящем сезоне Лига Европы пройдет в новом формате. В турнире примут участие 36 команд, они проведут по четыре матча дома и на выезде. Затем лучшие восемь команд пройдут в раунд плей-офф, а остальные для выхода на этот этап сыграют еще по одному стыковому матчу.