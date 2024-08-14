Молдавский ФК «Петрокуб» пробился в групповой этап Лиги Европы

В предстоящем сезоне Лига Европы пройдет в новом формате. В турнире примут участие 36 команд, они проведут по четыре матча дома и на выезде. Затем лучшие восемь команд пройдут в раунд плей-офф, а остальные для выхода на этот этап сыграют еще по одному стыковому матчу.