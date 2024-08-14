Синоптики назвали причину непрекращающихся дождей в Омской области

«До конца рабочей недели на погодные условия будет оказывать влияние циркуляция циклона, который во вторник начнет смещаться с запада к нашему региону. Вновь возобновятся дожди разной интенсивности», — говорится в сообщении метеорологов.
С четверга, 15 августа 2024 года, синоптики прогнозируют* дожди в большинстве районов области. При этом в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра до 15−18 м/с.
Как сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха при этом продолжит повышаться и составит ночью +11…+16 °С, днем +21…+26 °С.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.