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Синоптики назвали причину непрекращающихся дождей в Омской области

Синоптики Обь-Итышского УГМС огласили причину непрекращающихся дождей в Омской области.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

«До конца рабочей недели на погодные условия будет оказывать влияние циркуляция циклона, который во вторник начнет смещаться с запада к нашему региону. Вновь возобновятся дожди разной интенсивности», — говорится в сообщении метеорологов.

С четверга, 15 августа 2024 года, синоптики прогнозируют* дожди в большинстве районов области. При этом в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра до 15−18 м/с.

Как сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха при этом продолжит повышаться и составит ночью +11…+16 °С, днем +21…+26 °С.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.