Суд в Сочи оставил права на песни Юрия Шатунова за семьей певца

Но продюсер Андрей Разин ведет различные судебные разбирательства, заявляя, что в 1992 году между ним и господином Кузнецовым уже был заключен договор. На его основании продюсер якобы получил права на 27 музыкальных произведений, в число которых входят и 23 спорных. Оригинал договора Андрей Разин предоставить суду не смог, но при этом продолжает распоряжаться спорными произведениями, передавая права на них третьим лицам.