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В Челябинской области снизилось число подтопленных частных домов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг — РИА Новости. Число подтопленных из-за дождей частных жилых домов в Челябинской области продолжает снижаться, сейчас их 12, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным на 13 августа, оставались подтопленными в регионе 32 частных жилых дома.

«Ситуация стабильная. На контроле остается подтопление 12 частных жилых домов (за сутки от воды освободились 20 домов)», — говорится в сообщении.

Сбросные показатели на гидротехнических сооружениях без существенной динамики, уточняется в сообщении.

Подразделения ГУМЧС России по Челябинской области и службы РСЧС продолжают восстановительные работы, откачку воды из домовладений и объектов недвижимого имущества, также ведется мониторинг обстановки, в том числе с помощью беспилотных воздушных систем чрезвычайного ведомства Южного Урала, добавляется в сообщении.

Как сообщало правительство региона, в области продолжают работу временные гидропосты, которые фиксируют положительную динамику по снижению уровня воды, в том числе в Миасском городском округе. По заявлениям жителей специалисты комиссии минстроя области выезжают в муниципалитеты для оценки повреждений жилых домов. Обследовано, по данным на 12 августа, 188 домов, по 45 выданы заключения. Также продолжается прием заявлений на материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.