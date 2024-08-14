Омский НПЗ поддержал IT-потенциал региона на соревнованиях по разработке новых приложений

«У нашего региона есть огромный потенциал для реализации подобных масштабных IT-проектов. В этом году губернатор дал старт марафону ИТ-чемпионатов, который вовлек уже более 4 000 студентов ВУЗов и колледжей. Важно, что бизнес демонстрирует всестороннюю заинтересованность в подготовке кадров в регионе. Спасибо Омскому НПЗ за поддержку такого важного для региона проекта. Вместе мы реализовываем национальную политику по подковке кадров для технологического и цифрового суверенитета страны», — сказал Денис Цуканов.