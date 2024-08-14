Омский НПЗ поддержал IT-потенциал региона на соревнованиях по разработке новых приложений

На средства гранта программы «Родные города» в Омске стартовали соревнования среди обучающихся IT-специальностям. По условиям за два месяца участникам под наблюдением кураторов необходимо разработать 12 программ. Проект также поддержан правительством региона.
Среди заявленных проектов мобильное приложение для автоматизации приютов для животных, конструктор одежды для очков дополненной реальности и другое.
Соревнования проводятся в рамках проекта «Student Labs», целью которого является содействие в пополнении кадрового резерва региона IT-специалистами, а также отработка навыков проектирования в сфере компьютерных технологий. Авторы проекта подали заявку на участие в программе «Родные города» и выиграли, получив поддержку Омского НПЗ.
«В регионе должно быть как можно больше площадок для обмена опытом и взаимодействия специалистов, тем более в стремительно развивающейся сфере компьютерных технологий. Проект, который поддержал Омский НПЗ, работает на укрепление IT-позиций местного рынка труда и открывает для региона новые перспективы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В рамках лаборатории проводятся разнообразные образовательные мероприятия и летние практики, где студенческие команды могут работать над проектами в условиях, максимально приближенным к задачам IT-сферы. На разработку приложений предоставлено два месяца. Для выполнения заданий студенты разделились на команды, за каждой из которых закреплен ментор, чтобы помогать и консультировать участников.
«У нашего региона есть огромный потенциал для реализации подобных масштабных IT-проектов. В этом году губернатор дал старт марафону ИТ-чемпионатов, который вовлек уже более 4 000 студентов ВУЗов и колледжей. Важно, что бизнес демонстрирует всестороннюю заинтересованность в подготовке кадров в регионе. Спасибо Омскому НПЗ за поддержку такого важного для региона проекта. Вместе мы реализовываем национальную политику по подковке кадров для технологического и цифрового суверенитета страны», — сказал Денис Цуканов.
«IT-лаборатория» реализуется в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть», цель которой улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов.