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Уровень воды в Минском море понизится

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Начались мероприятия по тому, чтобы снизить и регулировать уровень воды на Минском море, сообщили в Telegram-канале «Мингорисполкома».

Источник: Sputnik.by

Работы сейчас проводят Минскводоканал и Гордорстрой. Они выполняют работы по реконструкции водосброса и основной дамбы Заславского водохранилища.

Реконструкцию проводят для того, чтобы повысить надежность работы гидротехнического сооружения.

«В связи с этим начаты мероприятия по снижению и регулированию уровня воды в водохранилище (будут проводиться по 30 октября)», — говорится в сообщении.

Место отдыха

Минское море является одним из любимых мест отдыха в Беларуси. Однако в настоящее время медики запретили купание для детей и взрослых на пляже № 5 Заславского водохранилища после проверки воды на предмет наличия опасных для людей микробов.

Заниматься водным спортом на этом пляже при этом разрешено до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.