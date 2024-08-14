Уровень воды в Минском море понизится

Работы сейчас проводят Минскводоканал и Гордорстрой. Они выполняют работы по реконструкции водосброса и основной дамбы Заславского водохранилища.
Реконструкцию проводят для того, чтобы повысить надежность работы гидротехнического сооружения.
«В связи с этим начаты мероприятия по снижению и регулированию уровня воды в водохранилище (будут проводиться по 30 октября)», — говорится в сообщении.
Место отдыха
Минское море является одним из любимых мест отдыха в Беларуси. Однако в настоящее время медики запретили купание для детей и взрослых на пляже № 5 Заславского водохранилища после проверки воды на предмет наличия опасных для людей микробов.
Заниматься водным спортом на этом пляже при этом разрешено до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.