Вишневского* оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

— Из постановления о возбуждении дела по статье 20.33 КоАП РФ следует, что на YouTube обнаружено видео, в котором фигурирует парламентарий. Указанная запись представляет собой прямой эфир программы нежелательной организации, записанной 20 декабря 2023 года, в которой иноагенты обсуждают выборы президента России. В ролике есть ответчик, — рассказали в суде.