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Вишневского* оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

Депутата из Северной столицы наказали рублем.

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского*. Поводом для этого стало участие в нежелательной организации. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

— Из постановления о возбуждении дела по статье 20.33 КоАП РФ следует, что на YouTube обнаружено видео, в котором фигурирует парламентарий. Указанная запись представляет собой прямой эфир программы нежелательной организации, записанной 20 декабря 2023 года, в которой иноагенты обсуждают выборы президента России. В ролике есть ответчик, — рассказали в суде.

Суд признал депутата виновным. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

* — Признан иностранным агентом Минюстом РФ.