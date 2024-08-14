В Ростове женщину лечили от депрессии, а нашли редкую патологию мозга

Иногда болезни так хорошо маскируются под другие, что даже опытные медики не могут вычислить их годами. Так произошло и с 46-летней жительницей Ростова-на-Дону. Женщина временами что-то забывала и потеряла интерес к жизни, и врачи расценили это как проявление депрессии. А на деле все оказалось еще сложнее.