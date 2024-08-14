В Ростове женщину лечили от депрессии, а нашли редкую патологию мозга

Иногда болезни так хорошо маскируются под другие, что даже опытные медики не могут вычислить их годами. Так произошло и с 46-летней жительницей Ростова-на-Дону. Женщина временами что-то забывала и потеряла интерес к жизни, и врачи расценили это как проявление депрессии. А на деле все оказалось еще сложнее.
ЛЕЧИЛИ, НО СТАНОВИЛОСЬ ТОЛЬКО ХУЖЕ.
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области, женщина страдала от когнитивных и аффективных нарушений. Медики объясняют, что первые расстройства — это в том числе снижение памяти и умственной работоспособности в сравнении с исходным уровнем. А вот вторые нарушения — психические, когда меняется эмоциональное состояние в сторону угнетения или подъема.
— У пациентки наблюдалась фиксационная амнезия (потеря кратковременной памяти — прим. ред.), вялость, апатия, которые были расценены как проявление депрессии, — прокомментировали в ведомстве.
Для лечения ростовчанке выписали транквилизаторы и антидепрессанты, которые должны были помочь улучшить качество жизни. Но вместо облегчения ей стало только хуже.
— У пациентки появились жалобы на «мелькание перед глазами» и шаткость походки, которые периодически усиливались так, что она не могла ходить.
Тогда женщину отправили в кабинет магнитно-резонансной томографии. Но исследование мозга патологии не выявило.
ОКАЗАЛСЯ ПОВРЕЖДЕН МОЗЖЕЧОК.
После этого ростовчанке дали направление в Областной клинико-диагностический центр в Ростове. Она попала на прием к врачу-неврологу Анне Евдокимовой. Поговорив с женщиной, изучив результаты анализов и снимки, доктор провела вестибулярное исследование и в итоге выявила редкую патологию — опсоклонус.
По словам врачей, недуг с таким необычным названием имеет аутоиммунный характер, то есть это когда иммунитет человека принимает собственные клетки организма за чужеродные и атакует их. В данном случае это было связано с повреждением мозжечка и его связей в мозге. У таких больных встречаются характерные симптомы: хаотичное движение глаз, мышечные подергивания, шаткость позы и походки.
— Заболевание встречается редко, особенно у взрослых, точных данных о его распространенности в России нет.
К сожалению, полностью болезнь неизлечима, но с помощью правильных медикаментов можно ее контролировать и снизить риск осложнений в будущем. Чтобы снять обострение, ростовчанку госпитализировали в неврологическое отделение, где провели пульс-терапию, то есть в высокой дозировке в течение нескольких дней вводили гормональные лекарственные препараты для быстрого повышения уровня иммунитета.
— На фоне проведенной пульс-терапии состояние улучшилось.
БОЛЕЛА СПИНА, А ОКАЗАЛАСЬ ОПУХОЛЬ.
Надо сказать, что часто ростовским врачам приходится разгадывать головоломки, пытаясь вылечить пациентов. Ведь зачастую болезни совсем не те, какими кажутся с первого взгляда.
Так, этой весной доктора помогли 34-летнему ростовчанину, которые неделями жаловался на боль в спине и подозревал у себя проблемы с позвоночником. Все это время пил обезболивающие, но без толку.
Попав на прием к врачу-неврологу Марии Ведяшко в городской поликлинике № 4, доктор направила его на компьютерную томографию. И помимо множества проблем, исследование КТ выявило остеому — доброкачественную опухоль, которую можно вылечить только хирургическим путем.
Узнав о диагнозе, медик вовремя направила пациента на консультацию к онкологу и травматологу-ортопеду.