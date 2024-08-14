Цилиндр с автографом Чайковского впервые представят на Петровском оперном балу

На II Петровском оперном балу в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе 31 августа пройдет историческая выставка, посвященная костюмам, обычаям, этикетам и танцу в Российской империи. На мероприятии будет впервые выставлена ранее неизвестная реликвия — цилиндр Петра Ильича Чайковского с его автографом.
Головной убор сделан фирмой «К. Шифлеръ» из светло-золотистого атласа, передает Intermedia. Дарственная надпись оставлена композитором для его друга, виолончелиста Анатолия Брандукова в честь премьеры оперы «Евгений Онегин» в Большом театре в 1881 году.
Цилиндр много раз менял владельцев. Среди них создатель российской альтовой школы Вадим Борисовский и композитор Тихон Хренников. В данный момент предмет находится в коллекции Музея просвещения «Книжная галерея Вольфсона».
На балу реликвию представят персонажи «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы». Также на эвенте выступят виолончелист Сергей Ролдугин, скрипач Павел Милюков, саксофонист Игорь Бутман, дирижер Фабио Мастранджело, балет Бориса Эйфмана и многие другие артисты.
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