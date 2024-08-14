Цилиндр с автографом Чайковского впервые представят на Петровском оперном балу

На II Петровском оперном балу в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе 31 августа пройдет историческая выставка, посвященная костюмам, обычаям, этикетам и танцу в Российской империи. На мероприятии будет впервые выставлена ранее неизвестная реликвия — цилиндр Петра Ильича Чайковского с его автографом.