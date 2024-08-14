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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости ковидом в Воронежской области

За минувшую неделю зарегистрировано 160 новых случаев.

В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю было зарегистрировано 160 новых случаев, еще неделей ранее — 118 заразившихся, а до этого — 89 случаев. В федеральном Роспотребнадзоре в среду, 14 августа, объяснили подъем заболеваемости сезонностью и подчеркнули, что ситуация остается стабильной.

Санврачи указали, что сезонные всплески обычно связаны с изменениями погоды и повышенной активностью людей. В конце августа и начале сентября заканчиваются массовый сезон отпусков и летние каникулы. Люди возвращаются к работе и учебе, увеличивается число контактов в общественных местах.

Подъем заболеваемости наблюдается не только в Воронежской области, но и по всей России в течение последних пяти недель. Но показатели все равно остаются низкими. На минувшей неделе в России выявили 10,2 тыс. случаев заболевания, что на 29,1% выше, чем неделей ранее. Доминирующим в России штаммом остается «омикрон».

Чтобы защитить себя от сезонного подъема заболеваемости, санврачи рекомендуют:

  • использовать средства индивидуальной защиты;
  • мыть руки с мылом;
  • избегать контакта с заболевшими людьми;
  • проветривать помещения;
  • оставаться дома при плохом самочувствии;
  • своевременно обращаться к врачу.

коронавирус