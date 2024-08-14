Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости ковидом в Воронежской области

Подъем заболеваемости наблюдается не только в Воронежской области, но и по всей России в течение последних пяти недель. Но показатели все равно остаются низкими. На минувшей неделе в России выявили 10,2 тыс. случаев заболевания, что на 29,1% выше, чем неделей ранее. Доминирующим в России штаммом остается «омикрон».