Дело в отношении сотрудника районного отдела ГАИ завели в Ростовской области

В Ростовской области завели дело в отношении сотрудника отдела ГАИ по Аксайскому району. Правоохранителя подозревают по статье «Получение взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба донского управления Следственного комитета.
По версии СК, с декабря 2023 по март 2024 года подозреваемый ежемесячно получал от подчиненных деньги за покровительство и общее попустительство по службе. Всего за указанный период мужчине передали больше 130 тысяч рублей.
— Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под стражу, выясняются обстоятельства преступления и другие такие же эпизоды нарушения закона, — рассказали в управлении СК России по Ростовской области.
Напомним, ранее в УФСБ донского региона также сообщили, что подозреваемый мог брать плату от собственника штрафстоянки, на которую привозились автомобили нарушителей ПДД.
Добавим, речь идет о начальнике районного отдела ГАИ, который на момент преступления, еще числился командиром взвода ДПС.