Для студентов запустят дополнительные поезда

В преддверии учебного года министерство транспорта и АО «Пассажирские перевозки» приняли решение запустить для студентов дополнительные поезда из Актау и Атырау до Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Студенты могут приобрести билеты на вокзалах Актау и Атырау.
По направлению Актау-Алматы дополнительно будут курсировать восемь пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23 августа.
По направлению Атырау-Алматы добавят три дополнительных вагона на 16, 18, 20, 22 августа. Это 540 мест.
При увеличении заявок от студентов министерство транспорта готово поставить дополнительные вагоны.
«В летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, поэтому вышеперечисленные вагоны — без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства», — отметили в Минтранспорта.