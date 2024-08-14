Для студентов запустят дополнительные поезда

В преддверии учебного года министерство транспорта и АО «Пассажирские перевозки» приняли решение запустить для студентов дополнительные поезда из Актау и Атырау до Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.