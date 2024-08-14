Житель Иркутска заплатит 105 тыс за оформление фиктивной регистрации мигрантов

39-летний житель Иркутска заплатит штраф за фиктивную постановку на учет мигрантов. В ходе рейда полицейские нашли иностранцев, которые не проживали по адресу регистрации. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Росси по Иркутской области.
Правоохранители узнали, что местный житель продавал мигрантам фиктивную регистрацию. Ранее на него уже заводили уголовное дело за аналогичное преступление.
— Из собранных полицейскими материалов следует, что за несколько месяцев предприниматель незаконно поставил на миграционный учет более 6 жителей ближнего зарубежья, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На мужчину завели уголовное дело по статье 322.2 УК РФ за фиктивную постановку иностранца на учет по месту пребывания. В Октябрьском районом суде приняли решение о том, что мужчина выплатит штраф в размере 105 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 33-летнего жителя Усть-Илимска осудили за компьютерные атаки.