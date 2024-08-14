В Крыму планируется расширение сети банковских отделений

Эксперты отмечают, что за последний год в Крыму значительно изменилась структура кредитования. Если в 2023 году основным продуктом была ипотека, то в 2024 году значительным спросом стали пользоваться автокредиты и потребительские кредиты. На этом фоне Герман Греф заявил о намерении Сбербанка к концу текущего года нарастить долю кредитования до 20−25%.