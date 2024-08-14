В Крыму планируется расширение сети банковских отделений

Эксперты отмечают, что за последний год в Крыму значительно изменилась структура кредитования. Если в 2023 году основным продуктом была ипотека, то в 2024 году значительным спросом стали пользоваться автокредиты и потребительские кредиты. На этом фоне Герман Греф заявил о намерении Сбербанка к концу текущего года нарастить долю кредитования до 20−25%.
— Я думаю, что это хорошая новость для предпринимателей и для жителей Крыма, поэтому мы будем поддерживать высокий уровень конкуренции. Я думаю, что мы быстро будем наращивать долю нашего рынка, — отметил Герман Греф.
Объявлено, что на территории Крымского полуострова к концу года будет действовать 22 отделения Сбера. Уже запланировано открытие офисов в Бахчисарае, Джанкое и Алуште. Также рассматриваются для размещения города Саки и Алупка.
Герман Греф также добавил, что для работы в отделениях требуются хорошо подготовленные люди. И порог требований к кандидатам очень высокий. Поэтому первые 300 специалистов приехали в Крым из других городов России. Они и составили костяк команды банка. Сейчас же происходит расширение за счет местных кадров.
НАША СПРАВКА.
Первое отделение Сбербанка заработало в Крыму в 2023 году. Сейчас на территории полуострова работают 18 точек обслуживания банка, включая 15 офисов для розничных клиентов и 3 отделения для бизнеса. Они действуют в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории.