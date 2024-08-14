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В Таганроге запланировали дорожный ремонт на Николаевском шоссе

Сити-менеджер Таганрога рассказал, когда начнется ремонт на Николаевском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт дороги на Николаевском шоссе в Таганроге должны начать уже на этой неделе. Соответствующую информацию в своем телеграм-канале опубликовал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Речь идет об участке пути от Северо-Западного шоссе до Николаевского шоссе, ⅞. Эта проезжая часть в числе еще шести объектов была внесена в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».

Сити-менеджер также сообщил, что в городе к этому моменту полностью обновили четыре участка проезжей части. Параллельно с этим продолжается обновление улицы Адмирала Крюйса, там подрядчик уже укладывает верхний слой покрытия.

— До конца недели также должны приступить к ремонту на 4-м Линейном проезде и на улице Бакинской от Бакинской до Нижней Линии, — добавил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.