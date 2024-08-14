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Врачи рассказали, как в теле пациентки из Намангана оказались медицинские предметы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Намангане расследовали случай, который получил огласку из-за оставленных медицинских предметов в теле пациентки после операции, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ранее в сети распространилась информация о том, что в Чартакском районе в животе у роженицы, перенесшей кесарево сечение, врачи оставили медицинскую марлю и резиновые перчатки.

Областное управление здравоохранения провело расследование.

Выяснилось, что 11 мая этого года 33-летняя беременная жительница Чартакского района перенесла операцию кесарева сечения.

«Хирургическое вмешательство было проведено в полном соответствии с санитарными правилами и на основании соответствующих стандартов», — говорится в сообщении.

Однако ребенка спасти не удалось: наступила антенатальная гибель плода из-за бактериальной и вирусной инфекции. Выяснилось, что ранее пациентка лечилась по поводу бесплодия, 2−3 раза перенесла ОРВИ и острую инфекцию мочевыводящих путей во время беременности.

Также было установлено, что после операции матка пациентки осталась чистой (было проведено несколько исследований УЗИ), нормальный менструальный цикл начался на 31-й день после родов.

В дальнейшем женщина лечилась самостоятельно в домашних условиях от острого грибкового кольпита. Она использовала противогрибковые медицинские свечи и марлевые тампоны, остатки которых позже извлекли врачи из тела женщины.

«Рабочая группа, созданная для расследования инцидента, пришла к выводу, что сообщения в социальных сетях о медицинской марле и резиновых перчатках, оставшихся в животе женщины, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

По результатам последнего медицинского осмотра (акушерского, общего и УЗИ), проведенного рабочей группой, общее состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

медицина