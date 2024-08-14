Омская компания «Стройсервис» получила штраф 10 млн за нарушение госконтракта

В Омске крупная строительная компания ООО «Стройсервис» получила штраф более 10 миллионов рублей. Это наказание связано с задержкой в выполнении государственного контракта.
Омская транспортная прокуратура выявила нарушение сроков по поставке и монтажу двух модульных комплексов. Эти комплексы предназначены для многосторонних автомобильных пунктов пропуска «Исилькуль» и «Одесское».
«В результате бездействия подрядчика своевременно не были обеспечены надлежащие условия для проведения пограничного контроля и комфортного пребывания граждан на указанных объектах», — сообщили в транспортной прокуратуре.
Компанию оштрафовали на более 10 млн рублей на основании ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).
Прокурор внес представление. Ведомство проконтролирует устранение нарушений.