Oasis выпустили редкую версию песни Sad Song в исполнении Лиама Галлахера

Британский рок-коллектив Oasis поделился редкой альтернативной версией трека Sad Song (1994) с вокалом Лиама Галлахера. Композиция станет частью переиздания дебютной пластинки артистов Definitely Maybe к ее 30-летию. Релиз ожидается 30 августа.
Песня вышла в сопровождении теплого, монохромного лирик-видео.
Предстоящий альбом будет включать отвергнутые записи из студии Monnow Valley Studios, а также отрывки из окончательной сессии в Sawmills Studios в Корнуолле, заново сведенные Ноэлом Галлахером и продюсером Каллумом Мариньо.
Ранее Oasis опубликовали неизданную версию сингла Up In The Sky (Monnow Valley Version), которая также войдет в переиздание.