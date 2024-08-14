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Oasis выпустили редкую версию песни Sad Song в исполнении Лиама Галлахера

Британский рок-коллектив Oasis поделился редкой альтернативной версией трека Sad Song (1994) с вокалом Лиама Галлахера. Композиция станет частью переиздания дебютной пластинки артистов Definitely Maybe к ее 30-летию. Релиз ожидается 30 августа.

Источник: Звук

Британский рок-коллектив Oasis поделился редкой альтернативной версией трека Sad Song (1994) с вокалом Лиама Галлахера. Композиция станет частью переиздания дебютной пластинки артистов Definitely Maybe к ее 30-летию. Релиз ожидается 30 августа.

Песня вышла в сопровождении теплого, монохромного лирик-видео.

Предстоящий альбом будет включать отвергнутые записи из студии Monnow Valley Studios, а также отрывки из окончательной сессии в Sawmills Studios в Корнуолле, заново сведенные Ноэлом Галлахером и продюсером Каллумом Мариньо.

Ранее Oasis опубликовали неизданную версию сингла Up In The Sky (Monnow Valley Version), которая также войдет в переиздание.