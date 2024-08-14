Ирина Устинова уходит с поста директора Новосибирской филармонии

У Новосибирской филармонии с завтрашнего дня будет новый руководитель. Директор Ирина Устинова сегодня отработала на этом посту последний день.
— Действительно, Ирина Устинова покинула должность директора. Временно исполняющей обязанности руководителя филармонии назначен заместитель директор Елена Алябьева, — сообщили «Прецеденту» в пресс-службе филармонии.
На сайте Новосибирской филармонии сказано, что Ирина Устинова родилась в 1977 году в Волгограде. Окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А. К. Глазунова.. Затем работала в Карелии.