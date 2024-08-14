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Беларусь на Паралимпиаде представят восемь спортсменов

МИНСК, 14 авг — Sputnik. За медали Паралимпиады в Париже поборются восемь белорусских спортсменов, сообщил корреспонденту Sputnik замдиректора РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Александр Флерко.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что вскоре паралимпийцы отправятся на Игры для участия в соревнованиях. Наиболее представительный состав у пловцов.

«В легкой атлетике выступят Елизавета Добровольская (метание копья), Владислав Гриб (метание клаба). Также за медали Паралимпиады поборются пловцы Игорь Бокий, Дмитрий Салей, Максим Вашкевич, Евгений Коваленок, Егор Щелканов и Анастасия Зудилова», — сказал Флерко.

Выступать белорусские спортсмены во французской столице будут в нейтральном статусе: без гимна, флага, национальной символики.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщал, что к Играм Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил 85 атлетов из 92, также в нейтральном статусе.

Результаты Олимпиады

Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершилась 11 августа.

Спортсмены из Беларуси завоевали на ОИ четыре медали: золото и серебро у белорусских батутистов Ивана Литвиновича и Виолетты Бордиловской, еще одно серебро на счету Евгения Золотого, выступавшего в академической гребле. «Бронзу» в копилку команды принес тяжелоатлет Евгений Тихонцов.