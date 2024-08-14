Беларусь на Паралимпиаде представят восемь спортсменов

Он отметил, что вскоре паралимпийцы отправятся на Игры для участия в соревнованиях. Наиболее представительный состав у пловцов.
«В легкой атлетике выступят Елизавета Добровольская (метание копья), Владислав Гриб (метание клаба). Также за медали Паралимпиады поборются пловцы Игорь Бокий, Дмитрий Салей, Максим Вашкевич, Евгений Коваленок, Егор Щелканов и Анастасия Зудилова», — сказал Флерко.
Выступать белорусские спортсмены во французской столице будут в нейтральном статусе: без гимна, флага, национальной символики.
Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщал, что к Играм Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил 85 атлетов из 92, также в нейтральном статусе.
Результаты Олимпиады
Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершилась 11 августа.
Спортсмены из Беларуси завоевали на ОИ четыре медали: золото и серебро у белорусских батутистов Ивана Литвиновича и Виолетты Бордиловской, еще одно серебро на счету Евгения Золотого, выступавшего в академической гребле. «Бронзу» в копилку команды принес тяжелоатлет Евгений Тихонцов.