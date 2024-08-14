Беларусь на Паралимпиаде представят восемь спортсменов

Спортсмены из Беларуси завоевали на ОИ четыре медали: золото и серебро у белорусских батутистов Ивана Литвиновича и Виолетты Бордиловской, еще одно серебро на счету Евгения Золотого, выступавшего в академической гребле. «Бронзу» в копилку команды принес тяжелоатлет Евгений Тихонцов.