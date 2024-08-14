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Банду «черных брокеров» обезвредили правоохранители РФ и Беларуси

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов России и Беларуси пресекли преступную деятельность международной банды финансовых мошенников, злоумышленники специализировались на хищении денег под видом торговли на сырьевых рынках и рынках криптовалют, сообщило МВД РФ.

Источник: Sputnik.by

«Совместными действиями пресечена деятельность международной криминальной группировки, которая специализировалась на хищении денег граждан Беларуси и РФ под предлогом участия в торговле на сырьевых рынках, рынках криптовалют, фондовом рынке “Форекс”, — говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, уже проведено около 80 обысков, процессуально задержаны около 60 человек.

Волк сообщила, что в Минске были проведены обыски в 5 колл-центрах, а также по местам, где проживали участники группы. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, бухгалтерские документы. Кроме того, они получили доступ к облачному хранилищу.

В московском регионе задержаны один из предполагаемых организаторов противоправной деятельности и два его сообщника.

По данным Волк, во время проведенных обысков в жилище лидера группировки, а также в офисе изъято более 8 миллионов рублей, почти 23 миллиона рублей в иностранной валюте, а также около 30 единиц компьютерной техники.

По данным МВД, в России возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», оно расследуется следственным департаментом ведомства. В Беларуси следствие ведет Следственный комитет, сообщила официальный представитель МВД РФ.