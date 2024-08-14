Банду «черных брокеров» обезвредили правоохранители РФ и Беларуси

«Совместными действиями пресечена деятельность международной криминальной группировки, которая специализировалась на хищении денег граждан Беларуси и РФ под предлогом участия в торговле на сырьевых рынках, рынках криптовалют, фондовом рынке “Форекс”, — говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
По ее словам, уже проведено около 80 обысков, процессуально задержаны около 60 человек.
Волк сообщила, что в Минске были проведены обыски в 5 колл-центрах, а также по местам, где проживали участники группы. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, бухгалтерские документы. Кроме того, они получили доступ к облачному хранилищу.
В московском регионе задержаны один из предполагаемых организаторов противоправной деятельности и два его сообщника.
По данным Волк, во время проведенных обысков в жилище лидера группировки, а также в офисе изъято более 8 миллионов рублей, почти 23 миллиона рублей в иностранной валюте, а также около 30 единиц компьютерной техники.
По данным МВД, в России возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», оно расследуется следственным департаментом ведомства. В Беларуси следствие ведет Следственный комитет, сообщила официальный представитель МВД РФ.