В Новосибирске самолет не смог сесть в аэропорту из-за птиц

Сегодня, 14 августа, самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Абакана в Новосибирск, столкнулся с трудностями при посадке в аэропорту Толмачево. По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, экипаж сообщил диспетчеру о намерении приземлиться, однако получил отказ из-за наличия птиц на взлетной полосе.
Воздушное судно было вынуждено уйти на второй круг и после того как птицы покинули территорию полосы, успешная посадка была выполнена. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
В настоящее время аэропорт продолжает работу в обычном режиме.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два самолета поменяли маршрут из-за проблем с оборудованием.