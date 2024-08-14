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В Новосибирске самолет не смог сесть в аэропорту из-за птиц

Самолет авиакомпании «Сибирь» не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Толмачево.

Сегодня, 14 августа, самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Абакана в Новосибирск, столкнулся с трудностями при посадке в аэропорту Толмачево. По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, экипаж сообщил диспетчеру о намерении приземлиться, однако получил отказ из-за наличия птиц на взлетной полосе.

Воздушное судно было вынуждено уйти на второй круг и после того как птицы покинули территорию полосы, успешная посадка была выполнена. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

В настоящее время аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два самолета поменяли маршрут из-за проблем с оборудованием.