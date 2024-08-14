Тысячи омичей оставили без горячей воды сверх положенного срока

Заключительными на отключение с 30 июля по 12 августа 2024 года стали объекты, за которые отвечают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2.
Примечательно, что сверх положенного срока без горячей воды остались жители Чкаловского поселка, что в Октябрьском округе Омска.
«Исключением являются два участка магистральных сетей: луч ТПК на поселок Свердлова (76 многоквартирных домов) и участок тепловых сетей по проспекту Космический в районе улиц П. Осьминина и В. Товстухо (19 многоквартирных домов)», — заявляли в компании «Омск РТС».
Как выяснил «СуперОмск» в частности, обещанную услугу ГВС в положенное время не получили жители домов по адресам: Товстухо, Петра Осминина, Пономаренко, Романенко и Космический проспект. Учитывая, что речь в основном идет о пятиэтажных домах, в которых в среднем проживают 150−200 человек, без горячей воды, по средним подсчетам, сейчас остаются тысячи омичей.
«СуперОмску» жители сообщили, что в управляющей компании им не назвали точных сроков возобновления подачи горячей воды. В качестве ответа на этот вопрос омичи получили не совсем четкое, по мнению автора, определение «ориентировочно 19 августа».
Также, по мнению автора, уже можно резюмировать, что сезон отключения горячей воды летом 2024 года в Омске ознаменовался массовыми случаями, когда жители не получали услугу ГВС вовремя. В частности, известны примеры, когда без горячей воды омичи находились целыми неделями после завершения сроков планового отключения.