Тысячи омичей оставили без горячей воды сверх положенного срока

Как выяснил «СуперОмск» в частности, обещанную услугу ГВС в положенное время не получили жители домов по адресам: Товстухо, Петра Осминина, Пономаренко, Романенко и Космический проспект. Учитывая, что речь в основном идет о пятиэтажных домах, в которых в среднем проживают 150−200 человек, без горячей воды, по средним подсчетам, сейчас остаются тысячи омичей.