Омичей приглашают на празднование Яблочного Спаса

Этнопарк «Музей сказки “Васин хутор”» приглашает омичей на Яблочный Спас. Празднование пройдет с 14 по 17 августа. Программа называется «Пришел Спас — веселью час!».
Гости узнают о традициях праздника и смогут поучаствовать в русских хороводах. Также каждый сможет собственноручно подготовить символ праздника — наливное яблочко. Праздник завершится чаепитием с горячим чаем, сушками и баранками.
17 августа будет две программы: в 10:30 и 14:00 часов. Для второй программы будет автобус от Краеведческого музея, который отправится в 12:30 часов. Билет на праздник с трансфером стоит 1,5 тыс. рублей для взрослого. Один ребенок от 3 до 13 лет сможет поехать с родителем за 1 рубль.
Билеты следует приобретать на сайте музея.