Омичей приглашают на празднование Яблочного Спаса

17 августа будет две программы: в 10:30 и 14:00 часов. Для второй программы будет автобус от Краеведческого музея, который отправится в 12:30 часов. Билет на праздник с трансфером стоит 1,5 тыс. рублей для взрослого. Один ребенок от 3 до 13 лет сможет поехать с родителем за 1 рубль.