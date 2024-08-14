В Ростове назвали сроки восстановления нападающего ФК «Родина» Амура Калмыкова

— Калмыкова перевели в отделение нейрохирургии в Ростове. Будет лечиться там. Сроки восстановления, предположительно, от двух до трех месяцев. Амур чувствует себя нормально, но любое повреждение мозга — это серьезно, — сказал Алексей Зинин.