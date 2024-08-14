В Ростове назвали сроки восстановления нападающего ФК «Родина» Амура Калмыкова

В Ростове-на-Дону будет проходить лечение получивший черепно-мозговую травму футболист московской «Родины» Амур Калмыков. Игрок должен восстановиться в течение трех месяцев, сообщает портал championat.com со ссылкой на спортивного директора столичного ФК Алексея Зинина.
— Калмыкова перевели в отделение нейрохирургии в Ростове. Будет лечиться там. Сроки восстановления, предположительно, от двух до трех месяцев. Амур чувствует себя нормально, но любое повреждение мозга — это серьезно, — сказал Алексей Зинин.
Напомним, инцидент с травмированием произошел во время матча 5-го тура Первой лиги между московской «Родиной» и донской «Чайкой». Амура Калмыкова после столкновения с Михаилом Штепой увезли в больницу на машине скорой помощи.