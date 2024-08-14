«Упыри». Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей

Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию «Шор», а представители других политических групп, включая Партию социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.