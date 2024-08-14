«Упыри». Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей

«Упыри во главе с Санду перешли к государственному террору», — так он прокомментировал решение суда, запретившего зампреду блока «Победа» Марине Таубер покидать страну в течение 60 суток.
По словам Шора, сначала власти одобрили тех, кто запустил в Молдавии аналог украинского ресурса «Миротворец», а затем сделали вид, что угрозы физической расправы в адрес Таубер их не касаются.
«А когда она обратилась в полицию, ей запретили в течение 60 суток выезжать из страны. Но сначала власти руками своих прикормленных СМИ оклеветали ее,» — написал политик.
Он выразил уверенность, что «Санду и ее лицемерные хозяева» не смогут избежать ответственности, и пообещал добиваться правосудия.
В понедельник, 12 августа, Таубер внезапно вызвали в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. В результате ей запретили покидать Молдавию. Сама Таубер считает, что на судей надавили со стороны президента Майи Санду.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий и во «вмешательстве в осуществление правосудия» во время судебного заседания по делу Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию «Шор», а представители других политических групп, включая Партию социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.