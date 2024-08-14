На чем зарабатывают инфлюенсеры и почему бизнесу выгодно с ними работать

«Настоящий лидер мнений отлично знает свою целевую аудиторию, хорошо изучил ее боли и потребности. И весь контент, который он выпускает онлайн, может быть основан исключительно на интересах подписчиков. В таком случае он вызывает у них доверие, желание прислушиваться, причем не только в вопросах по его профильной тематике, а просто по жизни и по всем вопросам, потому что он заслужил уважение аудитории и к нему прислушиваются. Поддерживать это внимание постоянно — это большой труд. Коммуницировать с ними [подписчиками] — обязательная составляющая. Просто читать и слушать без диалога со звездой сейчас уже никому не интересно», — отметила Мария Аверкиева.