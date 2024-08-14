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Авиакомпании Air Astana и FlyArystan проверят из-за регулярных задержек рейсов и жалоб

Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана 14 августа 2024 года выступил с важным обращением. Оно касается задержек рейсов авиакомпании АО «Air Astana» и АО «FlyArystan», а также соблюдения прав пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В обращении КГА отмечено:

«В связи с участившимися случаями задержек рейсов по техническим причинам авиакомпании АО “Air Astana” и АО “FlyArystan”, а также большим количеством жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК создана комиссия».

Специалисты уточняют, что комиссия установит причины отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев, связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.

«Кроме того, приказом генерального директора АО “Авиационная администрация Казахстана” назначена внеплановая инспекционная проверка в отношении АО “Air Astana” и АО “FlyArystan”.

Пресс-служба КГА РК
О результатах работы комиссии и внеплановой проверки казахстанцам сообщат дополнительно.

В последнее время в Казнете участились новости о некомпетентности персонала авиакомпаний. А задержками или отменой рейсов, к сожалению, никого уже не удивишь.