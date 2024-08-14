Авиакомпании Air Astana и FlyArystan проверят из-за регулярных задержек рейсов и жалоб

В обращении КГА отмечено:
«В связи с участившимися случаями задержек рейсов по техническим причинам авиакомпании АО “Air Astana” и АО “FlyArystan”, а также большим количеством жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК создана комиссия».
Специалисты уточняют, что комиссия установит причины отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев, связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.
«Кроме того, приказом генерального директора АО “Авиационная администрация Казахстана” назначена внеплановая инспекционная проверка в отношении АО “Air Astana” и АО “FlyArystan”.
В последнее время в Казнете участились новости о некомпетентности персонала авиакомпаний. А задержками или отменой рейсов, к сожалению, никого уже не удивишь.