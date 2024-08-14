В Европе зафиксированы случаи смертоносной лихорадки из Бразилии

В Европе зарегистрированы первые случаи заражения лихорадкой Оропуш. Теперь эксперты опасаются «неудержимого» распространения.
Как пишет Mirror, два человека, посетивших Кубу, были госпитализированы в Италии с симптомами этого заболевания по возвращении.
— Мы определённо должны беспокоиться. Всё меняется и может стать неудержимым, — прокомментировал ситуацию профессор иммунологии в Имперском колледже Лондона Дэнни Альтманн.
А доктор Кончетта Кастильетти, возглавляющая отделение вирусологии и новых патогенов в больнице Вероны, сказала, что арбовирусы, такие как лихорадка Оропуш, лихорадка денге, лихорадка Зика или чикунгунья, представляют собой одну из чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, к которой нужно привыкать.
В Бразилии сообщили о первых в мире случаях смерти от этого вируса. Жертвами стали две молодые женщины.