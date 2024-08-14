В Европе зафиксированы случаи смертоносной лихорадки из Бразилии

А доктор Кончетта Кастильетти, возглавляющая отделение вирусологии и новых патогенов в больнице Вероны, сказала, что арбовирусы, такие как лихорадка Оропуш, лихорадка денге, лихорадка Зика или чикунгунья, представляют собой одну из чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, к которой нужно привыкать.