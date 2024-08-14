Член ОП РФ Данюк заявил об опасности рекламы в Instagram

У блогеров картина отличается. Хотя снижение количества просмотров постов после блокировки заметно, но в течение всего 2022 года колебания были на уровне сезонных. К лету 2023 года осталось около 90% просмотров, а осенью началось пике. В сентябре 2023 года метрика количества просмотров постов составила 77% от прежних показателей, в октябре 71%. К январю 2024 года просмотры упали почти наполовину.