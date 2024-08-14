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Стали известны даты экзаменов для перевода обучения из зарубежных и частных вузов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Экзамены для перевода обучения из зарубежных и негосударственных вузов в государственные вузы Узбекистана пройдут 19—20 августа текущего года, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Агентство по оценке знаний и квалификаций сообщает, что экзамены для перевода обучения из зарубежных и негосударственных вузов в государственные вузы Узбекистана пройдут 19—20 августа текущего года и будут проводиться в две смены.

Первая смена пройдет с 08:00 до 11:00, вторая — с 15:00 до 18:00.

Тесты будут проводиться по двум специальным и трем обязательным предметам.

Абитуриентам будет предоставлено 30 тестов по предметам специальности и 10 по обязательным предметам — всего 90 тестовых заданий. На работу над ними и копирование их в бланк для ответов выделяется три часа.

Пропуск на участие в экзамене можно получить на официальном сайте агентства my.uzbmb.uz.

Участники должны прибыть в здание для проведения тестов в назначенное время, имея при себе паспорт (ID-карту) и приглашение.

образование