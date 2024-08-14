Стали известны даты экзаменов для перевода обучения из зарубежных и частных вузов

Агентство по оценке знаний и квалификаций сообщает, что экзамены для перевода обучения из зарубежных и негосударственных вузов в государственные вузы Узбекистана пройдут
Первая смена пройдет с 08:00 до 11:00, вторая — с 15:00 до 18:00.
Тесты будут проводиться по двум специальным и трем обязательным предметам.
Абитуриентам будет предоставлено 30 тестов по предметам специальности и 10 по обязательным предметам — всего 90 тестовых заданий. На работу над ними и копирование их в бланк для ответов выделяется три часа.
Пропуск на участие в экзамене можно получить на официальном сайте агентства my.uzbmb.uz.
Участники должны прибыть в здание для проведения тестов в назначенное время, имея при себе паспорт (ID-карту) и приглашение.