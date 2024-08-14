В Екатеринбурге на главном складе Ozon провели облаву на мигрантов

Известно, что шестеро из задержанных не имели документов для нахождения на территории страны, еще шесть нарушили правила пребывания. Как сообщают в пресс-службе ведомства, еще шесть нарушителей уклонялись от прохождения обязательной идентификации личности. Сейчас им грозит выдворение за пределы РФ. Этот вопрос рассмотрят в скором времени.