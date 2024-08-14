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В Екатеринбурге на главном складе Ozon провели облаву на мигрантов

Нарушителям закона грозит выдворение из страны.

Источник: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 14 августа 2024 года прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов на территории города. Полицейские вместе с прокурором в ходе проверки также посетили главный распределительный центр Ozon, где задержали нескольких мигрантов.

— Всего за время операции проверено 186 иностранных граждан, из них 30 иностранцев доставлены в отдел полиции № 7 УМВД города Екатеринбурга, среди которых выявлены 18 нарушителей миграционного законодательства, — сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что шестеро из задержанных не имели документов для нахождения на территории страны, еще шесть нарушили правила пребывания. Как сообщают в пресс-службе ведомства, еще шесть нарушителей уклонялись от прохождения обязательной идентификации личности. Сейчас им грозит выдворение за пределы РФ. Этот вопрос рассмотрят в скором времени.