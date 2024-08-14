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Шелест и Корбут проверили ремонт омских школ № 107 и 118

Подрядчик обещает уделять особое внимание условиям для детей во время ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест и спикер Горсовета Владимир Корбут совместно с другими членами комиссии провели инспекцию капитального ремонта в образовательных учреждениях № 107 и № 118.

Работы проводит подрядчик — компания «Строительные материалы Сибири». В настоящее время рабочие занимаются демонтажом старой штукатурки и покрытия, а также строительством новой кровли и прокладкой коммуникаций.

По словам Владимира Корбута, капитальный ремонт школ — один из главных социальных вопросов. Он отметил, что из 14 школ несколько готовы будут принять учеников уже в этом учебном году.

«В очередной раз убеждаемся в том, что каждый объект имеет свои характерные особенности, которые зависят от проекта, времени постройки, применения определенных материалов, а также от добросовестности тех, кто возводил эти образовательные учреждения десятилетия назад. В наше время задача одна: обеспечить безопасность и комфорт для юных омичей и педагогов», — отметил Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что Сергей Шелест контролирует стройку омской гимназии и жилья через монитор.