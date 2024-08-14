Шелест и Корбут проверили ремонт омских школ № 107 и 118

«В очередной раз убеждаемся в том, что каждый объект имеет свои характерные особенности, которые зависят от проекта, времени постройки, применения определенных материалов, а также от добросовестности тех, кто возводил эти образовательные учреждения десятилетия назад. В наше время задача одна: обеспечить безопасность и комфорт для юных омичей и педагогов», — отметил Сергей Шелест.