Шелест и Корбут проверили ремонт омских школ № 107 и 118

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест и спикер Горсовета Владимир Корбут совместно с другими членами комиссии провели инспекцию капитального ремонта в образовательных учреждениях № 107 и № 118.
Работы проводит подрядчик — компания «Строительные материалы Сибири». В настоящее время рабочие занимаются демонтажом старой штукатурки и покрытия, а также строительством новой кровли и прокладкой коммуникаций.
По словам Владимира Корбута, капитальный ремонт школ — один из главных социальных вопросов. Он отметил, что из 14 школ несколько готовы будут принять учеников уже в этом учебном году.
«В очередной раз убеждаемся в том, что каждый объект имеет свои характерные особенности, которые зависят от проекта, времени постройки, применения определенных материалов, а также от добросовестности тех, кто возводил эти образовательные учреждения десятилетия назад. В наше время задача одна: обеспечить безопасность и комфорт для юных омичей и педагогов», — отметил Сергей Шелест.
Ранее мы писали, что Сергей Шелест контролирует стройку омской гимназии и жилья через монитор.