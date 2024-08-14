В Челябинске 6 трамваев изменят маршруты, 2 — временно отменяются

Трамвай № 2 направят от областной больницы до Теплотехнического института (в режиме челнока); трамваи № 3, 14, 16, 20 — от улицы Чичерина до депо № 2; № 15 будет следовать от ЧГРЭС по улицам Горького, Карла Маркса до автовокзала «Центральный». Трамваи № 18 и 22 отменяются до завершения работ.