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В Челябинске 6 трамваев изменят маршруты, 2 — временно отменяются

В Челябинске шесть трамваев изменят маршруты, два — временно отменяются, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В связи с началом капремонта трамвайных путей на узле у Теплотехнического института с 23.30 15 августа закрывается движение трамваев по проспекту Победы между улицами Российская и Кирова (включая перекресток с Кирова).

Трамвай № 2 направят от областной больницы до Теплотехнического института (в режиме челнока); трамваи № 3, 14, 16, 20 — от улицы Чичерина до депо № 2; № 15 будет следовать от ЧГРЭС по улицам Горького, Карла Маркса до автовокзала «Центральный». Трамваи № 18 и 22 отменяются до завершения работ.

Для удобства пересадки будет организована временная остановка на перекрестке проспекта Победы и улицы Каслинская.