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В Мексике обрушилась древняя пирамида

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кирпичная пирамида возрастом 1100 лет, расположенная в археологической зоне Иуацио в мексиканском штате Мичоакан, обвалилась с одной стороны из-за сильных дождей в регионе. Это событие вызвало страх среди представителей местного племени, которые считают, что это является «плохим предзнаменованием». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Пирамида рухнула рано утром 30 июля после шторма, пронесшегося по региону.

Согласно данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), произошло обрушение центральной части южного фасада одного из пирамидальных оснований археологической зоны Иуацио. По мнению специалистов, высокие температуры, которые ранее были зафиксированы в этом районе, и последовавшая за этим засуха привели к появлению трещин, которые способствовали проникновению воды внутрь здания. Это, в свою очередь, и стало причиной обрушения. Отмечается, что по крайней мере шесть ступеней пирамиды на внешних стеновых плитах были повреждены.

Несмотря на заявление INAH о том, что обрушение произошло по естественным причинам, представитель племени пурепеча Тариакуири Альварес заявил, что для их предков это было плохим предзнаменованием. Он подчеркнул, что в последний раз аналогичное событие произошло перед вторжением конкистадоров.

Сегодня пирамиды Иуацио считаются одним из важнейших археологических памятников региона. По данным INAH, сейчас проводятся мероприятия по оценке ущерба. После этого планируется капитальный ремонт пирамиды.

Иуацио (на языке пурепеча — «место койотов») — поселение, основанное народом пурепеча (тарасков). Находится в мексиканском штате Мичоакан в 10 км от Пацкуаро. Здесь расположено важное археологическое городище, где в доколумбов период находились астрономическая обсерватория и церемониальный центр.