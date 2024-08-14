В Мексике обрушилась древняя пирамида

Согласно данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), произошло обрушение центральной части южного фасада одного из пирамидальных оснований археологической зоны Иуацио. По мнению специалистов, высокие температуры, которые ранее были зафиксированы в этом районе, и последовавшая за этим засуха привели к появлению трещин, которые способствовали проникновению воды внутрь здания. Это, в свою очередь, и стало причиной обрушения. Отмечается, что по крайней мере шесть ступеней пирамиды на внешних стеновых плитах были повреждены.