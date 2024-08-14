Бастрыкин поручил доложить, почему ДТП в Уфе расследуют уже 12 лет

Жительница Уфы пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на долгое расследование ДТП, в которое она попала еще в 2012 году.
По словам уфимки, с ее автомобилем столкнулся водитель попутного транспортного средства, который является сотрудником органов внутренних дел. В результате женщина выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с другой машиной. Виновника до сих пор не наказали.
«Заявительница указывает на затяжной характер расследования и противоречия в выводах многочисленных судебных экспертиз. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого причинен тяжкий вред ее здоровью», — прокомментировали в СКР.
Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Кроме того, ему доложат о причинах допущенной волокиты. Глава СКР потребовал принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки.
Исполнение поручений поставили на контроль в центральном аппарате.