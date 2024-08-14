Бастрыкин поручил доложить, почему ДТП в Уфе расследуют уже 12 лет

По словам уфимки, с ее автомобилем столкнулся водитель попутного транспортного средства, который является сотрудником органов внутренних дел. В результате женщина выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с другой машиной. Виновника до сих пор не наказали.