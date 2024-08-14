Заброшенные дачные участки в Омской области будут забирать за мусор и сорняки

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому владельцы земель в городах, садоводческих и огороднических товариществах получат всего три года для освоения своих участков.
Если территория так и останется заброшенной, ее могут забрать. Пресс-служба Управления Росреестра уточняет, что эта норма касается самых проблемных участков — тех, что заболочены, захламлены или заросли сорняками. Теперь у собственников есть три года на то, чтобы привести свои земли в порядок: очистить от мусора, осушить и выровнять рельеф.
Признаками неиспользования участков будет являться отсутствие фундамента или подземных конструкций более двух лет. Также, если здание не используется по своему назначению больше пяти лет и захламление — например, высота сорняков более метра и на участке, где мусора больше 50%.
Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.