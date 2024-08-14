Заброшенные дачные участки в Омской области будут забирать за мусор и сорняки

Если территория так и останется заброшенной, ее могут забрать. Пресс-служба Управления Росреестра уточняет, что эта норма касается самых проблемных участков — тех, что заболочены, захламлены или заросли сорняками. Теперь у собственников есть три года на то, чтобы привести свои земли в порядок: очистить от мусора, осушить и выровнять рельеф.