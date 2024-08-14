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Движение транспорта ограничили до 31 октября на Верхней Набережной в Иркутске

На участке проведут реконструкцию трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске с 14 августа по 31 октября ограничили движение машин. На улице Верхняя Набережная в района дома № 169 проводят ремонтные работы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Там собираются провести реконструкцию напорного трубопровода, — уточнили в администрации.

Специально для водителей машин на улице временно организуют другую полосу движения. Поэтому особых неудобств автомобилисты не почувствуют.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что последствия непогоды убирают во всех районах Иркутска. С пониженных участков откачивают воду, собирают сломанные ветки, очищают ливневые канализации, а также убирают намывы. Сейчас все работы проводят в усиленном режиме. Ко всему прочему, проводят плановые работы по уборке мусора с дорог, автобусных остановок, тротуаров и газонов.