Движение транспорта ограничили до 31 октября на Верхней Набережной в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что последствия непогоды убирают во всех районах Иркутска. С пониженных участков откачивают воду, собирают сломанные ветки, очищают ливневые канализации, а также убирают намывы. Сейчас все работы проводят в усиленном режиме. Ко всему прочему, проводят плановые работы по уборке мусора с дорог, автобусных остановок, тротуаров и газонов.