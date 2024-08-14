Из-за сильного ливня в Кировском районе Самары затопило дороги

«Сегодня в Кировском районе Самары прошел сильный дождь с градом. В районе улиц Елизарова, Победы, Олимпийской, пр. Металлургов из-за большого скопления воды было затруднено движение транспорта. На текущий момент специалисты МП “Инженерные системы” прочистили дождеприемники. Движение автотранспорта и трамваев восстановлено. На Зубчаниновском шоссе и ул. Магистральной сейчас откачивают воду три машины. В ночь количество техники будет увеличено», — отреагировала на ситуацию мэр Самары Елена Лапушкина.